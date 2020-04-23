Trabzon'a dönen Alexander Sörloth karantina sürecine girdi

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, Trabzon'a döndü. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bir süre önce özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncunun, akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geldiği belirtildi.
Sörloth'un, Trabzon'da karantina sürecine girdiği kaydedildi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç’e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Bilgilendirme | Özel izinle ülkesi Norveç’e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Bilgilendirme | Özel izinle ülkesi Norveç’e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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