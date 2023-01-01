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Spor

Trabzon'da dev kapışma

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip, milli arada takıma kattığı yeni transferlerle seyircisi önünde kazanmak isterken, Kartal bu sezon Avrupa ve ligde yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürme peşinde.

09:38 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Vincent Aboubakar - Anastasios Bakasetas

Vincent Aboubakar - Anastasios Bakasetas

Trabzonspor ile Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Akyazı Şenol Güneş Kompleksi Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 20.00'de başlayacak.


Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı. Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş ise hanesine 7 puan yazdırdı.


Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Karadeniz ekibinde yeni transferlerden Paul Onuachu'nun yanı sıra Batista Mendy'nin ilk 11'de, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ise ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.



Aboubakar döndü

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde golcü oyuncu Vincent Aboubakar aldığı izni tamamladı ve takıma katıldı. Kamerunlu golcünün dönüşüyle takımda Daniel Amartey dışında eksik kalmadı. Kartal'ın bu sezon ilk kez ideale yakın kadrosuyla maça çıkması bekleniyor.


Şenol Güneş'in öğrencileri bu sezon Avrupa'da ve ligde yakaladığı yenilmezlik serisini Trabzonspor deplasmanında da devam ettirmek istiyor.


Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, Avrupa müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.



TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ

STAT:
Papara Park
HAKEM:
Volkan Bayarslan
SAAT:
20.00
TRABZONSPOR:
Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Batista Mendy, Enis Bardhy (Abdülkadir), Bakasetas. Visca, Trezeguet, Onuachu
TEKNİK DİREKTÖR:
Nenad Bjelica
BEŞİKTAŞ:
Mert, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson Fernandes, Rashica, Cenk, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR:
Şenol Güneş




#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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