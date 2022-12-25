Spor Trabzon yerel basını derbi galibiyetini manşetlere taşıdı
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Trabzon yerel basını derbi galibiyetini manşetlere taşıdı

Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında Maxi Gomez ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Trabzon'da yerel gazeteler ise galibiyeti manşetlere taşırken bordo-mavili takımı öve öve bitiremedi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Trabzonda yerel gazetelerden derbi manşetleri: Koçum iyi bak!
Trabzonspor'un dün akşam Fenerbahçe'ye isabetli şut attırmadan maçı tamamlamasına tüm gazeteler yer verdi.

Trabzonspor'un derbi mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmesi sonrası Trabzon yerel gazeteleri manşetlerini süsledi.

Günebakış: "Kusursuz Fırtına"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın ve taraftarların sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Kusursuz fırtına" başlığıyla "Trabzon sahada, taraftar tribünde şov yaptı. Gomez ve Trezeguet'in golleri bordo-mavilileri galibiyete taşıdı" ve "Trabzon'dan çıkış yok" değerlendirmesinde bulundu.

Taka: "Alnınızdan öpüldünüz"

Taka gazetesi ilk sayfasında "Alnınızdan öpüldünüz", "Dünya Kupası arası Trabzonspor'a yaradı, 41 bin taraftar Akyazı'yı inletti, Fener'i puansız gönderdi" başlıklarına yer verirken, son sayfasında ise futbolcuların sevinç fotoğrafları ile "Fener söndü şampiyon döndü" ifadelerini kullandı.

Taka gazetesi ise fener kelimesinden yola çıkarak gönderme yaptı.
Taka gazetesi ise fener kelimesinden yola çıkarak gönderme yaptı.

Karadenizde Sonnokta: "Koçum İyi Bak"

Karadeniz'de Son nokta gazetesi, ön ve arka sayfalarında tamamen Trabzonspor'un galibiyet sevincine yer verirken, "Akyazı'da Avcı'nın ağına yeni balık türü takıldı, sazan kanaryaya gel", arka sayfasında ise "Koçum iyi bak. Bu ruhun önünde sen değil kralı gelse duramaz" değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi derbiyi espirili bir dile gördü.
Karadeniz'de Sonnokta gazetesi derbiyi espirili bir dile gördü.

Kuzey Ekspres: "Adım adım zirveye"

Kuzey Ekspres gazetesi ise ilk sayfasında "Adım adım zirveye", son sayfasında da "Yine bir derbi, yine bir zafer, yeni bir şampiyonluk bizi bekler" ve "Maxi keyif" başlıklarıyla okuyucularına bordo-mavili takımın sevincine yer verdi.

Kuzey Ekspres
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