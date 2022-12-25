Trabzon yerel basını derbi galibiyetini manşetlere taşıdı

Trabzonspor'un derbi mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmesi sonrası Trabzon yerel gazeteleri manşetlerini süsledi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 32 maçtır evinde kaybetmiyor. pic.twitter.com/eNC2j0LFmF — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

Günebakış: "Kusursuz Fırtına"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın ve taraftarların sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Kusursuz fırtına" başlığıyla "Trabzon sahada, taraftar tribünde şov yaptı. Gomez ve Trezeguet'in golleri bordo-mavilileri galibiyete taşıdı" ve "Trabzon'dan çıkış yok" değerlendirmesinde bulundu.

Taka: "Alnınızdan öpüldünüz"

Taka gazetesi ilk sayfasında "Alnınızdan öpüldünüz", "Dünya Kupası arası Trabzonspor'a yaradı, 41 bin taraftar Akyazı'yı inletti, Fener'i puansız gönderdi" başlıklarına yer verirken, son sayfasında ise futbolcuların sevinç fotoğrafları ile "Fener söndü şampiyon döndü" ifadelerini kullandı.

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Taka gazetesi ise fener kelimesinden yola çıkarak gönderme yaptı.

Karadenizde Sonnokta: "Koçum İyi Bak"

Karadeniz'de Son nokta gazetesi, ön ve arka sayfalarında tamamen Trabzonspor'un galibiyet sevincine yer verirken, "Akyazı'da Avcı'nın ağına yeni balık türü takıldı, sazan kanaryaya gel", arka sayfasında ise "Koçum iyi bak. Bu ruhun önünde sen değil kralı gelse duramaz" değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi derbiyi espirili bir dile gördü.

Kuzey Ekspres: "Adım adım zirveye"

Kuzey Ekspres gazetesi ise ilk sayfasında "Adım adım zirveye", son sayfasında da "Yine bir derbi, yine bir zafer, yeni bir şampiyonluk bizi bekler" ve "Maxi keyif" başlıklarıyla okuyucularına bordo-mavili takımın sevincine yer verdi.

Kuzey Ekspres

Ahmet Ağaoğlu: "Taraftarımız, maç öncesinde yaratılmaya çalışılan olumsuz algı ve tahriklere kapılmadı, maç boyunca takımımızı destekledi. Endişeleri olmasın, Trabzonspor her zaman zirveye oynar." pic.twitter.com/m8vNm2Bg6b REKLAM December 24, 2022

Uğurcan Çakır'dan galibiyet üçlüsü👇pic.twitter.com/2EysuFnF0t — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

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