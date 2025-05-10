Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.





Papara Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılar 2-0 kazandı ve şampiyonluk için geri sayıma geçti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata attı.





ŞAMPİYONLUĞA '1' KALDI

Bu sonucun ardından son üç haftaya 8 puan farkla giren Galatasaray, Kayserispor karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.





Trabzonspor ise 46 puanla 8. sırada kaldı. Bordo-mavililer 36. hafta maçında Bodrum FK'ya konuk olacak.





BİR KEZ DAHA KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Trabzonspor, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5' Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Fernando Muslera topu kornere çeldi.

10' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

38' Muhammed Cham'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Visca'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başardı. Pozisyonun devamında Batista Mendy'nin altıpas önünden yaptığı vuruşta Fernando Muslera bir kez daha gole izin vermedi.

🧤 Fernando Muslera, önce Edin Visca'nın ardından da Batista Mendy'nin vuruşlarında gole izin vermedi.



pic.twitter.com/DtSER1mpAz — SPOR (@yenisafakspor) May 10, 2025

45' Trabzonspor gole yaklaşıyor! Edin Visca'nın ceza alanının solundan içeri gönderdiği ortasına yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top üst direkten geri geliyor.

İKİNCİ YARI

48' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

66' Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

84' Galatasaray, Alvaro Morata'nın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Alvaro Morata, altıpas önünden gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.





TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı. Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.





Kapalı gişe oynandı

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu. Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi. Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı. Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Galatasaray'a dostluk yemeği

Trabzonspor Yönetim Kurulu, maç öncesi misafir kulüp temsilcilerini ağırladı. Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Doğan tarafından Galatasaray Başkan Vekili Öztürk'e günün anısına bakır fincan takımı hediye edildi.





Son 9 karşılaşma

Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.





Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, bu akşam da sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenildi.





Tekke, 2 maçta kazanamadı

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki iki maçı da kazanamadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgi yaşayarak ilk büyük sınavında başarılı olamazken, Galatasaray'a da 2-0 mağlup olarak büyük maçlardan puan çıkaramadı.





Beşinci yıldızı takan ilk takım olacak

Galatasaray, ligde kalan 3 maçta 1 puan alması durumunda 5. yıldızı takacak. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak. "Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.





Trabzon'daki son 6 maçta yenilmedi

Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 6 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 deplasman maçında üçer galibiyet ve beraberlik elde etti.





Son 5 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 5 maçı galip tamamladı. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

Son 7 maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.





Abdülkerim Bardakcı 5 gole ulaştı

Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, resmi maçlardaki 5. golünü attı. Trabzonspor karşısında 66. dakikada attığı kafa golüyle perdeyi açan Abdülkerim, Süper Lig'deki 31. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer golü bulunan milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı.





Morata 6. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol yıldızı Alvaro Morata, resmi maçlarda 6. kez gol sevinci yaşadı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Morata, 13. resmi maçına çıktı. Trabzonspor maçında 84. dakikada attığı şık golle farkı 2'ye çıkaran Morata, Süper Lig'de 5. kez ağları sarstı. Yıldız santrfor, Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol atma başarısı sergiledi.





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