Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Trabzonspor kendi evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada bordo-mavililerin golünü 41. dakikada Batista Mendy kaydederken turuncu-lacivertlilerin golü 11. dakikada Dimitris Pelkas'ın kafasından geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 27'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Başakşehir ise puanını 19'a yükseltip 13. sıraya yükseldi.
Bordo-mavililer bir sonraki hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.
11. dakikada Figueiredo'nun ceza sahasına ortasında Pelkas, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada Larsen'in sağ taraftan ortasına ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
34. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde Mendy şutu direğin içine çarparak filelerle buluştu. 1-1
İKİNCİ YARI
49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza yayı üzerinde Visca'nın etkili şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
62. dakikada Visca'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Volkan Babacan, sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
63. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda yere de çarpan top kaleci Volkan Babacan'ı geçerek yandan auta çıktı.
65. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında, arka direkteki Figueiredo'nun uçarak kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
88. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, son olarak Enis Destan'ın altı pas içinde dokunduğu topta tehlikeyi kaleci Volkan Babacan önledi.
90+2. dakikada Bakasetas'ın şutunda, savunmadan dönen topu ceza alanı içinde Bardhi, kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.