Bordo mavili takımın golünü 17. dakikada Okay Yokuşlu kaydederken, siyah beyazlıların glünü ise 39. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Ayrıca Trabzonspor'da Edin Visca 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

13. dakikada Beşiktaşlı Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.