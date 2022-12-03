Spor Trabzonspor-Hull City 1-1
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor-Hull City: 1-1

Trabzonspor Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın golünü Trezeguet attı. İngiliz ekibi bu gole Ozan Tufan ile cevap verdi. Trabzonspor-Hull City maçının gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor 1-1 Hull City maç özeti izle
Hamsik maçın ilk 45 dakikasında görev yaptı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor, hazırlık maçında Championship ekibi Hull City ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bordo-mavili takımın golünü 4. dakikada Trezeguet attı. Hull City bu gole 71. dakikada penaltıdan Ozan Tufan ile cevap verdi.

Trabzonspor, 7 Aralık Çarşamba günü Antalya'daki ikinci hazırlık maçında Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.

Trabzonspor-Hull City maçının golleri

Trabzonspor'da üçlü zirveden çıkan sonuç: Transfer değil oyun lazım
SPOR
Trabzonspor'da üçlü zirveden çıkan sonuç: Transfer değil oyun lazım
CANLI | Hollanda-ABD

CANLI | Hollanda-ABD

Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda ile ABD karşılaşıyor.
Inter peşinde

Inter peşinde

​İtalyan devi Altay Bayındır için harekete geçti
Kötü prova

Kötü prova

Galatasaray-Vallecano maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Beşiktaş'ta <br>gergin toplantı

Beşiktaş'ta
gergin toplantı

Ahmet Nur Çebi konuşmasını yarıda bıraktı.
Onay verdi

Onay verdi

Fenerbahçe eski Galatasaraylı golcüyü istiyor.
Beş futbolcu<br>devam ediyor

Beş futbolcu
devam ediyor

Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden futbolculardan 9'u elendi.
Tedavi uygulanıyor

Tedavi uygulanıyor

​Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması.
Aslan gençleşecek

Aslan gençleşecek

Galatasaray'da 9 futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor.
Trabzonspor 3 Aralık'ı unutmadı

Trabzonspor 3 Aralık'ı unutmadı

​Bordo-mavililer Engeller Günü'ne özel videolu paylaşımda bulundu.
Yeni moda Ghutra

Yeni moda Ghutra

Katar'a giden futbolseverler yöresel kıyafetlere de ilgi duyuyor.
Çeyrek final için <br>sahaya çıkıyorlar

Çeyrek final için
sahaya çıkıyorlar

​Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün başlıyor.
Dudak <br>uçuklatan rakam

Dudak
uçuklatan rakam

​Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.