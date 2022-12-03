Trabzonspor-Hull City: 1-1

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor, hazırlık maçında Championship ekibi Hull City ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bordo-mavili takımın golünü 4. dakikada Trezeguet attı. Hull City bu gole 71. dakikada penaltıdan Ozan Tufan ile cevap verdi.
Trabzonspor, 7 Aralık Çarşamba günü Antalya'daki ikinci hazırlık maçında Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.
Trabzonspor-Hull City maçının golleri
Abdülkadir 🤝 Trezeguet #TSvHCAFC pic.twitter.com/dfYJlFdmD2
Abdülkadir 🤝 Trezeguet #TSvHCAFC pic.twitter.com/dfYJlFdmD2— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 3, 2022
GOL | 🇹🇷 Trabzonspor 1 🆚 1 Hull City 🏴
⚽️ Ozan (P) 71' pic.twitter.com/e6nTtYxMxW
GOL | 🇹🇷 Trabzonspor 1 🆚 1 Hull City 🏴