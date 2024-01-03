Trabzonspor 2024'e umutla bakıyor

Geçen yıldan umduğunu bulamayan Trabzonspor, 2023 yılını kupasız kapattı. Sıkıntılı bir yılı geride bırakan bordo-mavili takım, yeni yıldan oldukça umutlu. 2020,2021 ve 2022 yıllarında kupalarla dolu 3 yıl geçiren Karadeniz ekibi, geçen yıl ise sportif bir başarı elde edemedi.





Trabzonspor, 29 Temmuz 2020'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 9. kez kupayı müzesine getirdi. Bordo-mavililer, 27 Ocak 202l'de ise Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 2. kez Turkcell Süper Kupayı müzesine getirmişti.





2022 kupalar yılı olmuştu

Trabzonspor, 2022 yılına kupayla başladı. Turkcell Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, üst üste 2, topmamda ise 3. kez bu kupayı müzesine götürmüştü. Karadeniz ekibi, söz konusu yılda 38 sene sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 30 Nisan 2002'de Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmişti.





2023 yılı sıkıntılı geçti

2023 yılına Abdullah Avcı ile başlayan Trabzonspor, 4 Mart 2023'de evinde Ümraniyespor'a 2-1 kaybettikten sonra Abdullah Avcı görevinden istifa etmişti. Avcı'nın ardından takımı bir süre Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu idare ederken, daha sonra yönetim, Nenad Bjelica'yı takımın başına getirdi. Sezonu Hırvat çalıştırıcı ile tamamlayan Trabzonspor, bu sezon ise işler istediği gibi gitmeyince 12 Ekim 2023'de Bjelica ile yollarını ayırdı.





Bordo-mavililer, aynı gün Avcı'yı takımın başına getirdi. Trabzonspor 2023 yılında resmi olarak 43 maça çıktı. 22 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.



















