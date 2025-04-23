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Trabzonspor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı

Trabzonspor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı

19:1123/04/2025, Çarşamba
AA
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Trabzonspor Kulübü
Trabzonspor Kulübü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Trabzonspor, kulüp tesislerinde çocukları ağırladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden çocuklar, Trabzonspor Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak ve komisyon üyeleriyle bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kulüp tesislerinde çocukları ağırladı.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden çocukların, Trabzonspor Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak ve komisyon üyeleriyle bir araya geldikleri belirtildi.

Açıklamada, günün anlam ve önemine uygun olarak çocukların temsili başkanlık koltuğuna oturdukları ifade edildi.

Trabzonspor'un 19 yaş altı takımının antrenmanını da ziyaret eden çocukların, teknik heyet ve oyunculara çiçek vererek UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında karşılaşacakları Salzburg maçı için başarı dileğinde bulundukları kaydedildi.






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