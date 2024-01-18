Trabzonspor son 16 turuna yükseldi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında sahasında Manisa FK'yı ağırladı.
Bordo-mavililer karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Turu getiren golleri dakika 7' Fountas ve 28' 69' Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü dakika 15' Korenica'dan geldi.
TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇ SKORU
TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇ SKORU
TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇININ ÖZETİ
TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇININ ÖZETİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR SONUÇLARI
#Trabzonspor
#Manisa FK
#Ziraat Türkiye Kupası
18 saat önce