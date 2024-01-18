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Spor

Trabzonspor sahasında Manisa FK'yı mağlup ederek kupada son 16 turuna yükseldi |ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Trabzonspor evinde Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükseldi. Turu getiren golleri dakika 7' Fountas ve 28' 69' Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü dakika 15' Korenica'dan geldi. Trabzonspor - Manisa FK maçının özetini izlemek için haberin içerisine göz atabilirsiniz.

20:50 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:06 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor son 16 turuna yükseldi.
Trabzonspor son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında sahasında Manisa FK'yı ağırladı.


Bordo-mavililer karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.


Turu getiren golleri dakika 7' Fountas ve 28' 69' Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü dakika 15' Korenica'dan geldi.


TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇ SKORU

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇININ ÖZETİ

Trabzonspor - Manisa FK maçının özetini izlemek için


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR SONUÇLARI


#Trabzonspor
#Manisa FK
#Ziraat Türkiye Kupası
18 saat önce
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