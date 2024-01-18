Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Suudi Arabistan liginde forma giyen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme’nin bordo-mavili takıma transferi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin, “Trabzonspor’un şu anda yabancı oyuncu kontenjanı dolu. Nwakaeme şu anda kulübünde yüksek bir maaşla oynuyor. Bizim şu anda oyuncuyu o maliyetlerle yeniden takımımıza katmamız çok zor. Hatta imkansız diyebilirim” dedi.