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Trabzonspor 4. transferini duyurdu: Noah Saviolo

Trabzonspor 4. transferini duyurdu: Noah Saviolo

20:108/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
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Noah Saviolo
Noah Saviolo

Trabzonspor, yaz transfer dönemindeki 4. takviyesini Noah Saviolo ile yaptı. Bordo-mavililer, genç oyuncu için 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, sözleşmedeki bonuslarla birlikte rakam 11.5 milyon euroya kadar çıkabilecek. 5 yıllık anlaşmanın maaş detayları da KAP'ta açıklandı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Trabzonspor, transfer çalışmalarında bir hamle daha yaptı. Bordo-mavili kulüp, Noah Saviolo'nun transferi için yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Karadeniz ekibi böylece yaz transfer dönemindeki dördüncü takviyesini resmileştirmiş oldu. Trabzonspor daha önce Ernest Muçi, Cabral ve Malinovskyi transferlerini açıklamıştı.

KAP'a yapılan bildiriye göre Noah Saviolo'nun bonservisi için 8.5 milyon euro ödenecek. Bu bedelin dört taksit halinde karşılanacağı belirtilirken, anlaşmada ayrıca 3 milyon euroluk performansa dayalı bonus maddesi de yer aldı. Sözleşmede futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek kârın yüzde 20'sinin eski kulübüne ödeneceği maddesi de bulunuyor.

Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncunun maaş detayları da netleşti. Buna göre Saviolo, 2026-27 sezonunda 1.35 milyon euro, 2027-28 sezonunda ise 1.2 milyon euro kazanacak. Futbolcuya kalan üç sezonda ise yıllık 1 milyon euro maaş ödenecek.



#Trabzonspor
#Transfer
#Noah Saviolo
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