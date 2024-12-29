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Trabzonspor 7 eksikle çalıştı: Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor 7 eksikle çalıştı: Samsunspor hazırlıkları sürüyor

16:4429/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pas çalışması yapan bordo-mavililer, aerobik kondisyonla antrenmanı tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenmana, tedavilerine devam edilen Stefan Savic, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, Pedro Malheiro ile Denis Draguş katılmadı. Sakatlığı geçen Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.


Isınmanın ardından pas çalışması yapan bordo-mavililer, aerobik kondisyonla antrenmanı tamamladı.


Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Reeder Samsunspor ile 4 Ocak Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Samsunspor

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