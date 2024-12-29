Trabzonspor 7 eksikle çalıştı: Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenmana, tedavilerine devam edilen Stefan Savic, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, Pedro Malheiro ile Denis Draguş katılmadı. Sakatlığı geçen Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.