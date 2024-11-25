Trabzonspor - Adana Demirspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Papara Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.
Son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da tek hedef galibiyet.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Okay Yokuşlu ve Serkan Asan ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.
3' Trabzonspor, Cham'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Cham, Cihan, Vişça, Banza.
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.