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Trabzonspor - Adana Demirspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor - Adana Demirspor || Canlı skor - Canlı sonuç

18:3025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor kazanmak istiyor.
Trabzonspor kazanmak istiyor.

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.


Papara Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.


Son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da tek hedef galibiyet.


Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Okay Yokuşlu ve Serkan Asan ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

3' Trabzonspor, Cham'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.


TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Cham, Cihan, Vişça, Banza.

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.


TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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