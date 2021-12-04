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Trabzonspor-Adana Demirspor maçında korkutan sakatlık

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında Trabzonsporlu oyuncu Cornelius ve Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydın'ın kafa kafaya çarpıştı. Başında açılma oluşan Cornelius, oyuna devam edemedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trabzonspor-Adana Demirspor maçında korkutan sakatlık: Cornelius oyuna devam edemedi
Sakatlık yaşayan Cornelius oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 15. haftasında namağlup lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 8. dakikasında sakatlanan bordo-mavili oyuncu Cornelius, oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 8. dakikasında Trabzonsporlu oyuncu Cornelius ile Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydın kafa kafaya çarpıştı. Cornelius'un kafasında, Samet'in ise kaşında açılma meydana geldi.

  • Karşılaşmaya devam edemedi
  • Her iki oyuncuya da sağlık ekipleri müdahale ederken, başında ciddi bir açılma meydana gelen Cornelius, oyuna devam edemedi. Danimarkalı oyuncunun yerine Koita oyuna dahil oldu. Samet Akaydın ise karşılaşmaya devam etti.
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