Trabzonspor-Adana Demirspor maçında korkutan sakatlık

Süper Lig'in 15. haftasında namağlup lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 8. dakikasında sakatlanan bordo-mavili oyuncu Cornelius, oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 8. dakikasında Trabzonsporlu oyuncu Cornelius ile Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydın kafa kafaya çarpıştı. Cornelius'un kafasında, Samet'in ise kaşında açılma meydana geldi.
- Karşılaşmaya devam edemedi
- Her iki oyuncuya da sağlık ekipleri müdahale ederken, başında ciddi bir açılma meydana gelen Cornelius, oyuna devam edemedi. Danimarkalı oyuncunun yerine Koita oyuna dahil oldu. Samet Akaydın ise karşılaşmaya devam etti.