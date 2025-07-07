Trabzonspor Akwasi Yeboah kadrosuna kattı

Akwasi Yeboah
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah'yı transfer ettiğini açıkladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon İtalya'nın Trapani Shark takımında forma giyen Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah'yı transfer etti.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Akwasi Yeboah" paylaşımıyla 28 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.
Yeboah, Türkiye'de daha önce Darüşşafaka ve Galatasaray'da forma giydi.
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