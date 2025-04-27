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Trabzonspor-Alanyaspor (CANLI)

Trabzonspor-Alanyaspor (CANLI)

Haber Merkezi
15:1327/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, beINSPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.


İlk 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Visca, Banza.
Alanyaspor:
Ertuğrul, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Yusuf, Coelho, Janvier, Vilhena, Sporar, Cordova

Maçın önemli dakikaları

7.dakikada Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'u öne geçiren golü attı: 1-0

16.dakikada Trabzonspor'da Danylo Sikan, fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı: 2-0

27.dakikada Alanyaspor'da Sargio Cordova, farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1

38.dakikada Danylo Sikan, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı: 3-1

45.dakikada Alanyaspor'un savunma oyuncusu Hadergjonaj, penaltıdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

45+5. dakikada Trabzonspor'da Simon Banza, altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla golü attı: 4-2


Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Trabzonspor-Alanyaspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçın 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.


Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe maçında forma şansı verdiği Lundstram'ın yerine kart cezası nedeniyle kupada oynayamayan Mendy'e, dinlendirdiği Savic'in yerine yine kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu'ya görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin yerine de Visca'yı sahaya sürdü.


Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Draguş, Hüseyin Türkmen, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.


Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü olan Trabzonspor'un eski Portekizli futbolcusu Joao Pereira'ya taraftarlar maç öncesi ilgi gösterdi.


UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımın önceki maçları stadyum ekranından yansıtıldı.


Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribününde boşluklar gözlendi. Konuk takım tribününde ise sadece 1 konuk takım taraftarı yer aldı.





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