Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı bordo-mavililer 4-3 kazandı.





Karadeniz ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.





Trabzonspor'a üç puanı getiren golleri 7. dakikada Oleksandr Zubkov, 17 ile 38. dakikada Danylo Sikan (2) ve 45+5. dakikada Simon Banza kaydetti.





Alanyaspor'un gollerini ise 27. dakikada Cordova, 45. dakikada Hadergjonaj ve 52. dakikada Sporar attı.





Bu sonucun Trabzonspor puanını 45'e yükselterek 7. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 34 puanla 16. sırada kaldı.





Bordo-mavililer önümüzdeki hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.





Maçın önemli dakikaları

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Banza'nın pasında ceza alanı sağ tarafında Zubkov'un şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yan direkten döndü. Dönen topla tekrar buluşan bu futbolcu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.





17. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Malheiro'nun sağ taraftan yerden pasında ceza alanı içinde Sikan'ın aktarmak istediği top, savunmadan döndü. Dönen topu Sikan, yerden bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

27. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Kaleci Uğurcan'ın yerden hatalı pasında topla buluşarak ceza alanına giren Cordova, rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.





31. dakikada Mendy'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Visca'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.





32. dakikada Visca'nın pasında ceza sahasında Banza'nın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.





38. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Zubkov'un çıkardığı topu ceza alanı içinde Sikan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelere gönderdi: 3-1.

44. dakikada Balkovec'in sol taraftan yaptığı ortada ceza alanında arka direkte Visca, topa eliyle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada konuk takımda Hadergjonaj, kullandığı penaltıda topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı ayrı köşelere göndererek farkı tekrar 1'e indirdi: 3-2.

45 4. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Sikan, kafayla arka direkteki Banza'ya gönderdi. Bu futbolcu da kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-2.

İKİNCİ YARI

52.dakikada Alanyaspor'da Andraz Sporar, farkı yeniden bire indiren golü kaydetti: 4-3





59.dakikada Corendon Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelledi. Şutu çeken isim Jure Balkovec.





TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Alanyaspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









Trabzonspor-Alanyaspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçın 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.





Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe maçında forma şansı verdiği Lundstram'ın yerine kart cezası nedeniyle kupada oynayamayan Mendy'e, dinlendirdiği Savic'in yerine yine kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu'ya görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin yerine de Visca'yı sahaya sürdü.





Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Draguş, Hüseyin Türkmen, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.





Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü olan Trabzonspor'un eski Portekizli futbolcusu Joao Pereira'ya taraftarlar maç öncesi ilgi gösterdi.





UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımın önceki maçları stadyum ekranından yansıtıldı.





Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribününde boşluklar gözlendi. Konuk takım tribününde ise sadece 1 konuk takım taraftarı yer aldı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU















