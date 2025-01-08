TRABZONSPOR - ALANYASPOR CANLI İZLE

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta saat 18.00'de başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor - Alanyaspor maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 18.00'de başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Atilla Karaoğlan, düdük çalıyor.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Batagov, Arif, Umut, Lundstram, Visca, Ozan, Cham, Banza.
Alanyaspor: Mert, Juan, Fatih, Lima, Ömer Karslıoğlu, Taha Çelik, Makouta, Rony Lopes, Buluthan, Augusto, Serdar Dursun.