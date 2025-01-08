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Trabzonspor - Alanyaspor || Canlı izle - Canlı sonuç

Trabzonspor - Alanyaspor || Canlı izle - Canlı sonuç

16:538/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
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Trabzonspor - Alanyaspor
Trabzonspor - Alanyaspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta saat 18.00'de başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor - Alanyaspor maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 18.00'de başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Atilla Karaoğlan, düdük çalıyor.


TRABZONSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Batagov, Arif, Umut, Lundstram, Visca, Ozan, Cham, Banza.

Alanyaspor: Mert, Juan, Fatih, Lima, Ömer Karslıoğlu, Taha Çelik, Makouta, Rony Lopes, Buluthan, Augusto, Serdar Dursun.


TRABZONSPOR - ALANYASPOR CANLI SKOR


TRABZONSPOR - ALANYASPOR CANLI İZLE

Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. HAFTA SONUÇLARI


#Trabzonspor
#Alanyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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