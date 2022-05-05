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Trabzonspor-Altay maçı Giresun’da oynanabilir

Süper Lig’de 2021-2022 Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Antalyaspor maçı sonrası stadyum zemininde oluşan hasar nedeniyle iç sahada oynayacağı Altay maçını Giresun’da oynayabilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Altay maçı Giresun’da oynanabilir
Trabzonsporlu taraftarlar, Antalyaspor maçının bitişiyle birlikte şampiyonluk kutlamasını saha içinde yaşadı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle zeminde oluşan hasar sebebiyle iç saha maçını evinde oynayamayabilir.

Trabzonspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu’na bu maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynamak istediğini bildiriken, federasyondan gelen yanıta göre farklı opsiyonları değerlendireceği belirtildi.

Antalyaspor maçı sonrası binlerce taraftar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak için saha zeminine inmişti. Bordo mavili kulübün zemin rotasyonuyla ilgili başlattığı çalışma Altay maçına yetişmeyebilir.
Antalyaspor maçı sonrası binlerce taraftar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak için saha zeminine inmişti. Bordo mavili kulübün zemin rotasyonuyla ilgili başlattığı çalışma Altay maçına yetişmeyebilir.

Olimpiyat olmazsa Çotanak Stadyumu

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek yanıtı beklerken Giresunspor’la da bir görüşme gerçekleştirdi. Federasyon, Trabzonspor’un İstanbul’da oynamasına izin vermezse bordo mavililer Altay maçını Giresunspor’un sahasında oynayacak.

Trabzonspor, 2010-2011 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir) ile karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı.
Trabzonspor, 2010-2011 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir) ile karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı.
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