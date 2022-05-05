Trabzonspor-Altay maçı Giresun’da oynanabilir

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle zeminde oluşan hasar sebebiyle iç saha maçını evinde oynayamayabilir.
Trabzonspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu’na bu maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynamak istediğini bildiriken, federasyondan gelen yanıta göre farklı opsiyonları değerlendireceği belirtildi.
Olimpiyat olmazsa Çotanak Stadyumu
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek yanıtı beklerken Giresunspor’la da bir görüşme gerçekleştirdi. Federasyon, Trabzonspor’un İstanbul’da oynamasına izin vermezse bordo mavililer Altay maçını Giresunspor’un sahasında oynayacak.