Trabzonspor-Antalyaspor

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile sahasında karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
Ligde geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
4.dakikada Sam Larsson'un ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut çerçeveyi bulmadı.
9.dakikada Jakub Kaluzinski altıpas üzerinden şansını denedi ancak top dışarı çıktı.
12.dakikada Braian Samudio müsait pozisyonda şutunu çekti. Uğurcan Çakır bu pozisyonda topu kurtardı.
16.dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Muhammed Cham tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.
21.dakikada Simon Banza, Edin Visca'nın al da at dercesine verdiği pasta boş kaleye pozisyonda topu filelere buluşturdu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.