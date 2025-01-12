Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u farklı mağlup etti. Bordo-mavililerin Portekizli sağ beki Pedro Malherio, yaptığı hat-trick ile maça damga vurdu. Trabzonspor-Antalyaspor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-0 kazandı.
Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 81. dakikalarda Malheiro ve 70. dakikada Muhammed Cham kaydetti.
Portekizli sağ bek Malherio, kariyerinde ilk defa bir maçta üç gol birden attı. Boşnak futbolcu Edin Visca da mücadeleyi 3 asistle tamamladı.
Trabzonspor, bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.
4.dakikada Sam Larsson'un ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut çerçeveyi bulmadı.
9.dakikada Jakub Kaluzinski altıpas üzerinden şansını denedi ancak top dışarı çıktı.
12.dakikada Braian Samudio müsait pozisyonda şutunu çekti. Uğurcan Çakır bu pozisyonda topu kurtardı.
16.dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Muhammed Cham tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.
21.dakikada Simon Banza, Edin Visca'nın al da at dercesine verdiği pasta boş kaleye pozisyonda topu filelere buluşturdu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
52.dakikada Edin Visca'nın uzun pasında ceza sahası içerisinde topa gelişine kafayla vuran Malherio, farkı ikiye çıkaran golü attı. 2-0
64.dakikada Malherio, Edin Visca'nın asistinde kendisinin 2 takımının 3. golünü attı. 3-0
70.dakikada Muhammed Cham, ceza sası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 4-0
87.dakikada Malherio, ikinci golüne benzer bir vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı ve maçı hat-trick ile tamamladı: 5-0
Mücadele Trabzonspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.