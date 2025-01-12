Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 81. dakikalarda Malheiro ve 70. dakikada Muhammed Cham kaydetti.

Portekizli sağ bek Malherio, kariyerinde ilk defa bir maçta üç gol birden attı. Boşnak futbolcu Edin Visca da mücadeleyi 3 asistle tamamladı.