Trabzonspor, Atina'da avantaj arıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.

AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

AEK-Trabzonspor maçına dair tüm bilgiler UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla karşı karşıya gelecek. Temsilcimizde bu mücadelenin hazırlıkları devam ederken, kamp kadrosu da belli oldu. Bordo-mavili ekibin kadrosunda şu isimler yer aldı:Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin, Majid, Ivanildo, Campi, Pereira, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Doğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Donis, Ekuban, SörlothAEK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Trabzonspor, AEK ile 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de deplasmanda karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Trabzonspor Atina'daTrabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Yunanistan’ın AEK takımıyla oynayacağı maçı için Atina’ya gitti.Bordo-mavililer İstanbul’da, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yollarına ait özel bir uçak ile saat 15.30 sıralarında Yunanistan’ın başkentti Atina’ya giden, bordo-mavili kafilede 20 futbolcu yer aldı.Takımımızın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı AEK maçı kamp kadromuz belli oldu.Detaylar 👉 https://t.co/PrUWmoyOho pic.twitter.com/ds3nWP6XKH— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) August 20, 2019

Trabzonspor'un kozu Sörloth

Trabzonspor'un yarınki mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanılan iki maçta 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, 3 resmi maçta da boş geçmedi.

İlk 3 maçta 3 gol atan Norveçli golcü, AEK maçında da takımı adına gol arayan isimlerin başında gelecek.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın, Kasımpaşa maçında dinlendirdiği oyunculara yarın görev vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Shörloth 11 ile çıkması bekleniyor.