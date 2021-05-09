Trabzonspor Avcı ile geçit vermiyor

Ekonomi

2 ay önce kilosu 800 liraydı şimdi 20 lira

Bundan yaklaşık 2 ay öncesine kadar kilosu 800 liraya satılan erik, şimdilerde ise 20 liraya satılıyor. Kış sezonunda kilosu 800-900 liraya satılan erik şimdi ise sadece 20 liraya satılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir hafta aradan sonra bugün ilk kez tezgâhlarını açan manav, yine fiyatın yüksek olduğunu dile getirerek, toptancılar ucuz satarsa vatandaş eriği daha da ucuzdan tüketebileceği söyledi.