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Trabzonspor Avrupa'da özleme son vermek istiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1112 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor Avrupada en son ne zaman kazandı, kimi mağlup etti?
Trabzonspor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1112 gün sonra galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Avrupa'da son galibiyet AEK

Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuç alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyete hasret kaldı.

  • Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Kadrosunu güçlendirdi

Trabzonspor, yeni transferlerini UEFA'ya bildirdi. Bordo-mavili takımın yeni transferleri, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecek.

  • Karadeniz ekibinde sakatlıkları sona eren Uğurcan Çakır, Marek Hamsik de Avrupa Lig maçlarında görev alabilecek.


Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyona veda etti.

Trabzonspor'un Avrupa hasreti

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

  • 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor - Kopenhag 0-0
  • 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag - Trabzonspor 2-1
  • 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3
  • 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme Molde - Trabzonspor 1-1
  • 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor - Roma 1-2
  • 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma - Trabzonspor 3-0
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor - AEK 0-2
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe - Trabzonspor 1-0
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor - Basel 2-2
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor - Krasnodar 0-2
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar - Trabzonspor 3-1
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor - Getafe 0-1
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel - Trabzonspor 2-0

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