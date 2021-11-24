Süper Lig’de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 26 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96’nın 13. haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi. Karadeniz ekibi, 2010-11 sezonunda 30 puan elde etmiş, en az puanları ise 2005-2006, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında 16 puanla yaşamıştı.

Avcı ile durdurulamıyor

Trabzonspor, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile geçen sezonun 9. haftasından itibaren 45 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2,17 gibi yüksek bir ortalama elde etti.

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Trabzonspor, bu sezon ise 13 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu. Karadeniz ekibi, 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakipleri Konyaspor ve Hatayspor’un 7 puan önünde bulunuyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 260 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor, Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, bu sezon Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de mağlubiyet almayan tek takım konumunda yer aldı. Son olarak bu hafta İtalya Seri A’da Napoli’nin de maçını kaybetmesiyle bordo-mavililer söz konusu ligler arasında yenilgi almayan tek takım unvanını sürdürüyor.

SPOR İspanyol basını Trabzonspor'u konuşuyor