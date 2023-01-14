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ÖZET | Trabzonspor-Başakşehir:1-0

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip aldığı galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Başakşehir'de Okaka 90+6'da kırmızı kart gördü. Trabzonspor-Başakşehir maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Başakşehir: 1-0 maç özeti izle
Trabzonspor evinde Bakasetas'ın golüyle kazandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor kendi evinde Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un golünü 21. dakikada Bakasetas kaydetti. Bordo-mavili aldığı galibiyetle kendi evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Alınan bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 32'ye çıkartırken, Başakşehir 34 puanda kaldı. Trabzonspor önümüzdeki hafta İstanbulspor'u konuk ederken, Başakşehir Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Trabzonspor-Başakşehir maç özeti

  • 3. dakikada Peres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.
  • 13. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Okaka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
  • 21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda savunmadan dönen top, Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu: 1-0
  • 26. dakikada Djaniny'in açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.
  • 37. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra'nın kafa vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
  • 45+8. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra ve Ndayishimiye'nin yükseldiği top boşta kaldı. Daha sonra Ndayishimiye'nin yerden şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. İki oyuncunun yükseldiği pozisyonda elle oynanıp oynanmadığının kontrolü, VAR uygulamasıyla yapıldı. Pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar verilerek ilk yarı sonlandırıldı.

Trabzonspor-Başakşehir maç özeti izle

Trabzonspor-Başakşehir maç özetini izlemek için tıklayınız.
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