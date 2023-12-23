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Spor

Trabzonspor-Başakşehir | Canlı Skor - Canlı Sonuç

Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Bordo-mavililer, galip gelerek seriyi sürdürmek istiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor-Başakşehir maçının canlı anlatımını haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

17:54 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 19:11 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor-Başakşehir
Trabzonspor-Başakşehir

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında evinde Başakşehir'i konuk ediyor.


Saat 19.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.



#Trabzonspor
#Başakşehir
#Süper Lig
1 saat önce
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