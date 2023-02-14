|
Spor

Trabzonspor-Basel maçı hatıra biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmanın hatıra biletleri satışa çıktı.

14:02 . 14/02/2023 Salı
AA
Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu

Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler yararına hatıra bileti satışa çıkardı. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor.


Futbolculardan çağrı

Trabzonsporlu futbolcular, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya tüm takım taraftarlarını davet etti. Kulübün sosyal medya paylaşımında, Abdülkadir Ömür, Manolis Siopis, Stefano Denswil ve Umut Bozok, "Hangi takımdan olursan ol. Nerede olursan ol. Yanımızda ol. Yaralarımızı hep birlikte saralım." ifadeleriyle taraftarlara çağrı yaptı.


Trabzonspor siyah forma, siyah tişört ile çıkacak

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört ile maça da siyah formayla çıkacak.

Karşılaşma öncesi taraftarların da çeşitli organizasyonlar yapması bekleniyor.


#hatıra bilet
#Trabzonspor
#UEFA Konferans Ligi
31 dakika önce
default-profile-img
Trabzonspor-Basel maçı hatıra biletleri satışa çıktı
Depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları üç bin 688'e çıktı
Yeni Şafak Adıyaman’da hasar bile almayan o binayı görüntüledi: “Deprem değil, usule uygun yapılmayan evler öldürür”
Güney Koreli arama kurtarma ekibi 73 yıllık minnetin azmiyle çalıştı
Hatay'da deprem anının ürkütücü görüntüsü
Kırgızlar depremzedeler için otağ kurdu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.