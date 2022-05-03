Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken gözaltına alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan şampiyon Trabzonspor'un bayrağına bir saldırı girişimi oldu.
Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüde yüzü gizli olan bir kişinin bayrağı kesmeye çalıştığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli taraftar hesaplarından 12 Numara, saldırı girişiminde bulunan kişinin 'Rambo Okan' olduğunu yazdı.
Okan Güler'in bayrağı kesemeden polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Rambo Okan fazla mesaide… pic.twitter.com/Vh0E1owI8Y
Rambo Okan fazla mesaide… pic.twitter.com/Vh0E1owI8Y— 12 Numara 🇹🇷🇺🇦 (@12numaraorg) May 3, 2022