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Spor Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken gözaltına alındı
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Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken gözaltına alındı

'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'in köprüye asılan Trabzonspor bayrağını kesmeye çalıştığı ve bu sırada gözaltına alındığı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken gözaltına alındı
Bu görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan şampiyon Trabzonspor'un bayrağına bir saldırı girişimi oldu.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüde yüzü gizli olan bir kişinin bayrağı kesmeye çalıştığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli taraftar hesaplarından 12 Numara, saldırı girişiminde bulunan kişinin 'Rambo Okan' olduğunu yazdı.

Okan Güler'in bayrağı kesemeden polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.


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