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Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazında
Bordo-mavili bayrak Boğaz'da dalgalanıyor.

Süper Lig'in 35’inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da kutlamalar gece boyunca devam etti.

Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazı’nı bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.

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