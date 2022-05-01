Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda

Süper Lig'in 35’inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da kutlamalar gece boyunca devam etti.
Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazı’nı bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.
Dalga Dalga Fırtına! Bordo-Mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda... ❤️💙 #İnadıylaŞampiyon 🏆 pic.twitter.com/9zh2LWxw0x
Dalga Dalga Fırtına! Bordo-Mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda... ❤️💙 #İnadıylaŞampiyon 🏆 pic.twitter.com/9zh2LWxw0x— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 1, 2022
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
📸 @ersinceliq pic.twitter.com/uCiPz7MLuh
15 Temmuz Şehitler Köprüsü