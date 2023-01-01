Trabzonspor-Beşiktaş
Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Trabzonspor-Beşiktaş maç özeti
14. dakikada Ante Rebic’in derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fernandes’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
18. dakikada Salih Uçan’ın pasında penaltı noktasına yakın yerde Uğurcan Çakır, kalesini zamanında terk ederek Cenk Tosun’da önce topa müdahele ederek uzaklaştırdı.
29. dakikada Enis Bardhi’in sol kanattan kale sahası içine ortasında topu iyi takip eden Onuachu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert’in sağından ağalarla buluştu. 1-0
41. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi. Kaleci Mert’in müdahalesi yetersiz kalınca top ağalarla buluştu. 2-0
45. dakikada Mendy’in uzak mesafaden ayağının içiyle vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.