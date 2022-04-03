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Spor Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde kural hatası yapıldı iddiası
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde 'kural hatası yapıldı' iddiası

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 46. dakikasında siyah-beyazlı takım çift vuruş kullanırken, oyunun yanlış yerden başlatıldığı ve kural hatası yapıldığı iddia edildi. FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar konuyla ilgili, "Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde kural hatası yapıldı iddiası
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Yüksek tempoda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un golünü 56. dakikada Andreas Cornelius kaydederken, Beşiktaş'ın golünü ise 71. dakikada Valentin Rosier attı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında ise kural hatası yapıldığı iddia edildi. İkinci yarının hemen başında yaşanan bir pozisyon esnasında Uğurcan Çakır geri pasta topu eline aldı. Beşiktaş'ın ceza sahası içinde, altı pas çizgisi ile aut çizgisinin kesiştiği yerden kullandığı çift vuruşta top barajdan döndü.

"Kural hatası yapıldı"

FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, mücadelede kural hatası yapıldığını belirtti. Çakar, "Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa, bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır" ifadelerini kullandı.

  • Eski hakem Erman Toroğlu ise A Spor'da yaşanan pozisyonla ilgili, "Hakem hatası. Maçın tekrarı olmaz" dedi.

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