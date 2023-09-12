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Spor

Trabzonspor-Beşiktaş maçına yoğun ilgi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

11:57 . 12/09/2023 Salı
AA
Biletler saat 11.00'de satışa çıktı.

Biletler saat 11.00'de satışa çıktı.

Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.


Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.


Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde de kuyruk oluştu.


Uzun kuyruklar oluştu.

Beşiktaş taraftarı alınmayacak

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.


İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.






#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Bilet
#Trendyol Süper Lig
40 dakika önce
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