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Spor

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

13:41 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Volkan Bayarslan

Volkan Bayarslan

Süper Lig'in 5'inci haftasında görev yapacak hakemler açıkladı. 17 Eylül Pazar günü saat 20.00 başlayacak olan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını da Volkan Bayarslan yönetmişti.


Süper Lig'de 5'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

16 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

17.00 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge


17 Eylül Pazar

17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan



18 Eylül Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay






#trendyol süper lig
#hakem
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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