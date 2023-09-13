Trabzonspor - Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Volkan Bayarslan
Süper Lig'in 5'inci haftasında görev yapacak hakemler açıkladı. 17 Eylül Pazar günü saat 20.00 başlayacak olan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını da Volkan Bayarslan yönetmişti.
17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
17.00 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - Samsunspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge
17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
20.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay