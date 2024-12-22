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Trabzonspor - Bodrum FK || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor - Bodrum FK || Canlı skor - Canlı sonuç

18:0022/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
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Trabzonspor - Bodrum FK
Trabzonspor - Bodrum FK

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor-Bodrum FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.


Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi takımını yalnız bırakacak.


Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 16 puanda bulunuyor. Bodrum FK ise 14 puan topladı.


TRABZONSPOR - BODRUM FK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan Tufan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza.

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi.


TRABZONSPOR - BODRUM FK CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trabzonspor
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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