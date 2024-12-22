Trabzonspor - Bodrum FK || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor-Bodrum FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi takımını yalnız bırakacak.
Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 16 puanda bulunuyor. Bodrum FK ise 14 puan topladı.
TRABZONSPOR - BODRUM FK 11'LER:
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan Tufan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza.
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi.