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Trabzonspor - Çaykur Rizespor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor - Çaykur Rizespor | Canlı skor - Canlı sonuç

18:0613/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor- Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.


Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.


Trabzonspor ligde çıktığı 28 karşılaşmadan 9 galibiyet 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 36 puanla 12. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 34 puanla 14. basamakta bulunuyor.


TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Draguş, Zubkov, Nwakaeme, Banza.
Çaykur Rizespor:
Tarık Çetin, Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Berkay Özcan, Alikulov, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Sowe.

TRABZONSPOR - RİZESPOR CANLI SKOR

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