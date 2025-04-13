Trendyol Süper Lig 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve iki maç sonra kazandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 15 ile 21. dakikada Oleksandr Zubkov (2) attı. Rizespor'da Varesanovic, 76. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor- Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 15 ile 21. dakikada Oleksandr Zubkov (2) kaydetti.
Rizespor'da maçın 76. dakikasında Varesanovic ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 39 yaparak 9. sıraya yükseldi. Rizespor ise 34 puanla 15. sırada kaldı.
Bordo-mavililer önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeşil-mavililer, Eyüpspor'u ağırlayacak.
15. dakikada Malheiro'nun sağ taraftan yerden ortasında yakın mesafeden Zubkov'un şutunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0
18. dakikada Malheiro'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.
21. dakikada soldan ceza alanına topu taşıyan Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Zubkov'un gelişine şutunda, kaleci Grbic'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
38. dakikada Varesanovic'in şutunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.
39. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Zubkov'un aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic'in güçlükle müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.
58. dakikada Zubkov'un ortasında ceza sahasında bulunan Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
62. dakikada topla ceza sahasına giren Cham'ın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
70. dakikada Alikulov'un derinleme pasında topla buluşan Jurecka kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
76. dakikada Rizespor 10 kişi kaldı. Varesanovic, Jabol ile girdiği ikili mücadelede yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
80. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından sert şutun kaleci Grbic topu kornere çıkardı.
90+1. dakikada Visca ceza sahası içine pasında top savunmadan sekerek, Banza'nın önünde kaldı. Banza'nın şutunda Grbic gole izin vermedi.
Trabzonspor'da Ukrayna Milli Takım kampında sakatlanan oyuncusu Batagov, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu. Göztepe ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Ukraynalı oyuncu, iyileşmesinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara döndü.
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, ligde 8 maç sonra 11'de görev yaptı. Ligde en son 23. haftadaki ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve sakatlığının ardından geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçın son bölümlerinde görev alan Nijeryalı oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 11'de kendine yer bulan oyuncular arasında yer aldı. Bordo-mavili takıma ara transferde katılan Tim Jabol-Folcarelli ilk kez 11'de forma giydi. Karadeniz ekibinde, Mendy ise ilk haftaki Net Global Sivasspor maçının ardından ilk kez yedek kulübesinde oturtuldu.
Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Çaykur Rizespor taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 bin taraftar, Trabzon deplasmanında takımlarına destek verdi. Trabzonsporlu futbolcular sahaya "Huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında", Çaykur Rizespor ise "Polis Millettir, Devlettir, Bayraktır, Candır Vatandır" yazılı pankart ile sahaya çıktı.