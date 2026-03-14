Trabzonspor - Çaykur Rizespor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.
Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitlemek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, forma giyemeyecek.