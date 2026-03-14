Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor - Çaykur Rizespor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:4414/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleden kare.
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitlemek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, forma giyemeyecek.


TRABZONSPOR - RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Mustafa, Onuachu.
Rizespor:
Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Taha, Papanikolaou, Taylan, Mihaila, Olawoyin, Mebude, Halil.

TRABZONSPOR - RİZESPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Trabzonspor
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
