Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Bordo-Mavililerin ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza
Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Mithat, Buljubasic, Berkay, Ghezzal, Abdülkadir, Akintola, Ali Sowe