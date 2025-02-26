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CANLI | Trabzonspor-Çaykur Rizespor

CANLI | Trabzonspor-Çaykur Rizespor

19:3226/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Bordo-Mavililerin ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Trabzonspor 11'i;

Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Çaykur Rizespor 11'i;

Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Mithat, Buljubasic, Berkay, Ghezzal, Abdülkadir, Akintola, Ali Sowe



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Çaykur Rizespor
#Trabzonspor
#Süper Lig

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