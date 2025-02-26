Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Bordo-Mavililer rakibini 5-2 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasının son maçında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Bordo-Mavilileri galibiyete taşıyan golleri Lundstram, Visca, Mendy, Cham ve Banza attı. Konuk ekibin golleri ise Jurecka (P) ve Nielsen'den geldi.
11. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Ivo Grbic'de kaldı.
13.dakikada Trabzonspor'un ön alan baskısı sonucu kazandığı topta Banza, ceza sahası içindeki Lundstram'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ivo Grbic'den döndü. Dönen topu Lundstram kaleci'nin sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
40.dakikada.Savic'in savunma arkasına uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluşytu. 2-0
45.dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluştu. 3-0
59. dakikada Cham'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top Ivo Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 4-0
61. dakikada Lundstarm'ın ceza sahası sağ çaprazında Zeqiri'yi düşürmesi sonucu hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jurecka, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi. 4-1
77. dakikada müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün sakatlanması üzerine karşılaşmanın geri kalan bölümünü 4. hakem Davut Dakul Çelik yönetti.
83. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-1
89. dakikada Nielsen'in ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 5-2
Ligde sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında görev alamayan Anthony Nwakaeme ise tedavisinin ardından kadroya dahil edildi. Nijeryalı oyuncu, karşılaşmada yedek kulübesinde görev bekledi.
Trabzonspor'un alt yapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve geçen sezon transfer olduğu İngiltere'nin Hull City takımından Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.
Genç futbolcu, maç öncesi başta Uğurcan Çakır olmak üzere eski takım arkadaşlarıyla sohbet ederek hasret giderdi. Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, Papara Park'ta geniş boşluklar dikkati çekti. Bir grup Çaykur Rizespor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın devre arasında kulübün sosyal medya hesabından "Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir 'milli güvenlik' sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024'te gündeme getirmiştik. Öyle ki yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu. Bu anlar hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti. Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp 'şaibeli' bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!"