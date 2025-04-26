Trabzonspor daha büyük bir stadyum istedi: UEFA teklifi kabul etmedi

Trabzonspor, Gençlik Ligi finalinin oynanacağı stadyumun değiştirilmesi için UEFA'ya başvuru yapmıştı. Karşılaşmanın daha büyük bir stadyuma alınmasını isteyen bordo mavililerin, bu talebi reddedildi. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde:





"UEFA, U19 Takımımızın Barcelona ile oynayacağı UEFA Gençlik Ligi Final karşılaşmasının daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki talebimizi; güvenlik, lojistik, şehir içi ulaşım ve operasyonel hazırlıklar açısından mümkün olmadığı gerekçesiyle uygun görmemiştir.





UEFA ayrıca, Gençlik Ligi 2024/25 sezonunun finalinde Barcelona ile karşılaşacak olan U19 Takımımızı bu tarihi maçta yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımız için de önemli bir bilgilendirme yapmıştır.





Maçın oynanacağı İsviçre’nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu’nun sınırlı bir kapasiteye sahip olmasından dolayı taraftarlarımıza final maçı için 800 bilet ayrılmıştır. Bu biletler gün içinde satışa sunulacaktır.





Stadyuma, yalnızca bilet sahibi taraftarların gelmesi gerektiği UEFA tarafından özellikle vurgulanmıştır.





Bileti olmayan taraftarlarımızın stadyum çevresine gelmeleri halinde, güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacakları UEFA’nın resmi yazısında açıkça ifade edilmiştir.





Özellikle son oynanan Salzburg maçında taraftarlarımızın gerçekleştirdiği saha ihlallerinin kulübümüzü zor durumda bıraktığını hatırlatarak, tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini beklemekteyiz.





Ulaşım ve Yasaklı Eşyalar Hakkında Önemli Bilgilendirme





Taraftarlarımızın stadyuma özel araç ile gelmeleri önerilmemektedir. Colovray çevresinde park yeri son derece sınırlı olduğundan, taraftarlarımızın ücretsiz shuttle servisleri veya toplu taşıma araçları ile stadyuma ulaşmaları tavsiye edilmektedir.





Stadyuma sokulması yasak olan eşyalar UEFA kuralları gereği aşağıda belirtilmiştir:





Drone’lar, megafonlar, vuvuzelalar gibi ses çıkarıcı cihazlar

Profesyonel kamera ve video ekipmanları

Silah, kesici alet, patlayıcı ve benzeri tehlikeli maddeler

Reklam amaçlı materyaller, pankart ve büyük boyutlu bayraklar (2m x 1.5m üzeri)

Alkol ve uyuşturucu maddeler

Irkçı, siyasi veya dini içerikli materyaller

Şemsiye, kask, lazer cihazları

Cam, metal, pet şişe, teneke kutu vb. materyaller

A4 boyutundan büyük çantalar

Ayrıca, stadyum içerisinde sigara içmenin yasak olduğunu da önemle hatırlatırız.





Tüm taraftarlarımıza anlayışları ve destekleri için teşekkür eder, U19 Takımımıza bu tarihi final mücadelesinde başarılar dileriz."



