Trabzonspor duyurdu: İsmail Köybaşı ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği İsmail Köybaşı ile yollar ayrıldı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2 milyon 350 bin TL tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecektir" denildi.

Geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olan İsmail Köybaşı, şampiyonluk yaşadığı bordo-mavili takımda 18 maça çıktı.

33 yaşındaki futbolcunun 1. Lig ekibi Göztepe'ye transfer olması bekleniyor.

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