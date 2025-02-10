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Trabzonspor - Eyüpspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor - Eyüpspor || Canlı skor - Canlı sonuç

18:5310/02/2025, понедельник
G: 10/02/2025, понедельник
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Trabzonspor - Eyüpspor
Trabzonspor - Eyüpspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor-Eyüpspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.


TRABZONSPOR - EYÜPSPOR 11'LER

Trabzonspor:
Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza.
Eyüpspor:
Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Ruben Vezo, Melih, Tayfur, Yalçın, Emre Mor, Ampem, Thiam.

Maçtan önemli dakikalar:

7' Eyüpspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Mame Thiam, sol köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top direkten oyun alanına geri döndü.

10' Prince Ampem, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yaptı, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

20' Umut Güneş, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.


TRABZONSPOR - EYÜPSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trabzonspor
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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