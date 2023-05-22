Süper Lig'in 35.haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeley ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Trabzonspor'un gollerini 8.dakikada Bartra, 35 ve 51.dakikalarda Trezeguet ile 20.dakikada Batuhan kendi kalesine attı. Konuk ekibin tek golünü ise 14.dakikada Diagne attı.