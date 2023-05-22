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Spor

ÖZET | Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 4-1

Süper Lig'in 35.haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:57 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor-Fatih Karagümrük

Trabzonspor-Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 35.haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeley ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Trabzonspor'un gollerini 8.dakikada Bartra, 35 ve 51.dakikalarda Trezeguet ile 20.dakikada Batuhan kendi kalesine attı. Konuk ekibin tek golünü ise 14.dakikada Diagne attı.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 51 yaparken, Karagümrük 44 puanda kaldı. Trabzonspor gelecek hafta Giresunspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük ise Kayserispor'u konuk edecek.

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maç özeti

8. dakikada Arif Boşluk’un sol taraftan ortasında Trezeguet’in omzundan seken topu kale sahası önünde iyi takip eden Bartra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

14. dakikada Fatih Karagümrük sahasından gönderilen uzun topla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Lobjanidze, uzak direğe yerden pasını iyi takip eden Diagne meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

20. dakikada Gomez sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Gomez’in pasında Abdulkadir Ömür’ü geçen topu iyi takip eden Trezeguet’in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bahadır’dan seken top ağlarla buluştu. 2-1

35. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası dışında topu önüne açan Trezeguet’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan’ın solundan ağlarla buluştu. 3-1

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fatih Karagümrük
36 dakika önce
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