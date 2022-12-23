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Derbinin anahtarı kalecilerde

Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi iki takımın kalecileri performanslarıma öne çıkıyor. Bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır, yüzde 64 kurtarış yüzdesi yakalarken; sarı-lacivertli file bekçisi Altay Bayındır bu oranı yüzde 66'ya çıkardı. Uğurcan 17 şutta, Altay ise 18 şutta rakiplerine gol şansı tanımadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Altay Bayındır ve Uğurcan Çakırın istatistikleri
Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maçta gözler kalecilerde olacak. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır ve sarı-lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır ligde geride kalan 14 maçta yaptıkları kritik kurtarışlarla takımlarının değişmezleri arasında yer aldılar.

İki kalecinin kurtarış oranları ve bölgeleri de çok benzerlik taşıyor. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan, bu sezon 12 maça çıktı, 4'ünde kalesini gole kapatırken, fillerinde 16 gol gördü, maç başına 1.3 gol yeme ortalamasıyla oynadı. Yüzde 64 kurtarış yüzdesine sahip milli kaleci, topu oyuna sokma yüzdesi ise yüzde 78. Uğurcan ceza sahası içinden kaleyi bulan 30 şutta kalesinde 13 gol görürken, 17 şutta gole izin vermedi, yüzde 57 kurtarış yüzdesiyle oynadı. Ceza sahası dışından 14 şutta 3 gol yiyen başarılı file bekçisi, 11 şutta kalesini gole kapadı ve yüzde 79 kurtarış yüzdesine ulaştı.

Altay geri dönüyor

Lige verilen arada belindeki ağrılar nedeniyle enjeksiyon tedavisi uygulanan kaleci Altay Bayındır'ın takımla yeni çalışmalara katılması nedeniyle nasıl bir performans sergileyeceği düşündürüyor.

Altay ligde oynadığı tüm maçlarda 90 dakika sahada kalırken, 13 maçın 7'sinde kalesini gole kapadı, ağlarında 14 gol gördü ve maç başına 1.08 gol yeme ortalaması yakaladı. Yüzde 66 kurtarış yüzdesine sahip milli kalecinin yüzde 83 gibi başarılı topu oyuna sokma yüzdesi bulunuyor. Altay ceza sahası içinden kaleyi bulan 31 şutta filelerinde 13 gol görürken, 18 şutta gole izin vermezken, ceza sahası içerisinden gelen şutlarda yüzde 58 kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Ceza sahası dışından ise 8 şutta kalesinde sadece 1 gol gören Altay, 7 şutta kalesini gole kapadı ve yüzde 88 kurtarış yüzdesine ulaştı.

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