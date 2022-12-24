Spor Trabzonspordan Fenerbahçeye gönderme "Airport this way"
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Airport this way"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Mücadele sonrasında Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı göndermeli paylaşımlar büyük beğeni topladı. Fenerbahçe galibiyeti sonrasında Trabzonspor'un yaptığı paylaşımlar kısa süre içerisinde bir milyonun üstünde etkileşim aldı. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı paylaşımları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında hangi paylaşımları yaptı?
Trabzonspor'un paylaştığı videodan bir kare

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo mavili takım, 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Karşılaşa sonrasında Trabzonspor'un yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. İlk önce stadın için düşen bir kuş paylaşımı yapan bordo-mavili takım, ardından havalimanını gösteren bir görsel paylaştı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
SPOR
ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0


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