Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Airport this way"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo mavili takım, 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Karşılaşa sonrasında Trabzonspor'un yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. İlk önce stadın için düşen bir kuş paylaşımı yapan bordo-mavili takım, ardından havalimanını gösteren bir görsel paylaştı.
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı paylaşımlar şu şekilde:
December 24, 2022
Başı dönüp yolunu kaybedenler için: ᴀɪʀᴘᴏʀᴛ ᴛʜɪꜱ ᴡᴀʏ https://t.co/TpuRUVyaLt pic.twitter.com/ljZaMj7DUq
Başı dönüp yolunu kaybedenler için: ᴀɪʀᴘᴏʀᴛ ᴛʜɪꜱ ᴡᴀʏ https://t.co/TpuRUVyaLt pic.twitter.com/ljZaMj7DUq— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 24, 2022
Yine biz kazandık 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/RdRzi0fjTT
Yine biz kazandık 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/RdRzi0fjTT— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 24, 2022