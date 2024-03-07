Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
TSYD Trabzon Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.
Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.