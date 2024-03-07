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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman taraftarı alınmayacak

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Trabzonspor-Fenerbahçe maçına İl Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Haber Merkezi
17:36 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Derbiye deplasman taraftarı alınmayacak
Derbiye deplasman taraftarı alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.


TSYD Trabzon Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.


Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.


Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
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