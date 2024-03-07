TSYD Trabzon Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.