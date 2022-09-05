Spor Trabzonsporda gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı
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Trabzonspor’da gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı

UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor’da, transfer döneminde Ahmetcan Kaplan, Cornelius ve Berat Özdemir gibi isimleri bonservisleriyle birlikte göndererek, transferlerin maliyeti büyük oranda karşılandı.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspor futbolcu satışından ne kadar gelir elde etti, ne kadar bonservis ödedi?
Trabzonspor Haberleri - Maxi Gomez

Geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği ödemelerinin 50 milyon TL'lik ilk taksitini ödeyen Trabzonspor, transferde mali tabloya büyük önem veriyor. Haziran 2020’de UEFA'dan ceza alarak Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası Karadeniz ekibi, mali kriterleri yerine getirme noktasında titiz hareket ediyor.

Gidenler gelenlerin maliyetini karşıladı

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonu transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gönderdiği oyuncularla dengeli bir politika izledi. Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan, Cornelius ve Berat Özdemir gibi isimleri bonservisleriyle birlikte göndererek, kadrosuna kattığı oyuncuların bonservis maliyetlerini karşıladı.

Gönderilen futbolculardan 18.5 milyon euro

  • Trabzonspor Ajax’a gönderdiği Ahmetcan Kaplan’dan 9 milyon 500 bin Euro, Cornelius’tan 6 milyon Euro, Berat Özdemir’den 2 milyon 400 bin Euro, Erce Kardeşler’den 400 bin Euro, Flavio’dan 195 bin Euro gelir elde eden Trabzonspor, söz konusu transferlerden toplam 18 milyon 495 bin Euro gibi bir rakamı kasasına koyacak.

Gelen futbolcular için 18.8 milyon euro

  • Trabzonspor, transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolot, Gomez, Lahtimi ve Naci Ünüvar’a 18 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Bordo-mavililer, Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı’yı ise bedelsiz şekilde kiraladı. Karadeniz ekibi, bonservis bedellerini taksitler halinde ödeyecek. Böylelikle giden oyuncular, gelen oyuncuların bonservis bedellerini karşılamış oldu.

Süper Lig’de transfer tescil dönemi 8 Eylül’de sona erecek. Bordo-mavili kulübün, gelmesi muhtemel oyuncuların yanı sıra gidecek olan oyunculara yönelik de çalışmalarını transferin son gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

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