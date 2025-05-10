Trabzonspor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Ligde 83 puanla liderlik koltuğunda yer alan sarı-kırmızılılar, maç eksiğiyle ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunuyor. 46 puanlı bordo-mavililer, 8. sırada yer alıyor.
Galatasaray'da Elias Jelert dışında eksik bulunmuyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Denis Draguş, Stefan Savic, Folcarelli, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan takımını yalnız bırakacak.